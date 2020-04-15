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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье увеличилось до 115

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что увеличение числа заболевших связано с беспечным отношением населения к действующим ограничениям

ПЯТИГОРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа подтвержден еще у 20 жителей Ставрополья, общее число заразившихся в крае достигло 115 человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

"За прошедший день прибавилось еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время на Ставрополье зарегистрировано 115 случаев заболевания. Выздоровело 11 человек. 2 человека скончались, хотя врачи сделали все для их спасения", - написал Владимиров.

Он отметил, что прирост вызван беспечным отношением населения к действующим ограничениям. "Почти весь прирост обеспечен недавним безответственным проведением одного большого семейного мероприятия. Чего в сегодняшних условиях делать никак нельзя", - сообщил глава региона.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что была цыганская свадьба, после которой в крае наблюдается увеличение числа случаев заражения коронавирусом, в том числе и среди детей.

По словам губернатора, география коронавируса на Ставрополье не изменилась, это по-прежнему 18 территорий. "Все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением врачей. Мы продолжаем брать пробы у всех, кто попадает под подозрение", - отметил Владимиров.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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