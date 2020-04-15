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Соотечественники в США собрали более $10 тыс. на помощь пассажирам из России

Помощь на собранные благотворительные средства получили около 70 россиян

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Соотечественники, проживающие в США, за десять дней собрали более $10 тысяч благотворительных средств для помощи пассажирам, которые не могли вернуться в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан. Представители этого общества вместе с Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) США и организовали сбор средств.

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"В общей сложности помощь на собранные нами благотворительные средства получили порядка 70 российских граждан, - рассказал он. - Мы дважды открывали благотворительный сбор - первый был закрыт через три часа, так как сразу набралась нужная сумма, второй мы открыли спустя день и в общей сложности получили более $10 тысяч за десять дней от представителей нашей диаспоры, - рассказал он. - В благотворительной акции приняли участие около 150 жителей разных штатов". По словам Кочана, полученные деньги сразу были перечислены нуждающимся - на оплату жилья, еды, медикаментов, проезда и всего необходимого.

По его словам, данные средства считаются именно благотворительными и не имеют отношения к помощи правительства РФ. "Мы знаем, что первые деньги, выделенные правительством, уже часть пассажиров получила, и они сами покупали себе на них еду, оплачивали жилье. Но пока не все люди получили выделенные государством деньги, им надо было на что-то жить, как-то питаться, - пояснил президент "Русской молодежи Америки". - Если у большинства есть на это собственные средства, то у некоторых не было, им мы и помогали. Средства в благотворительный фонд поступают постоянно, и очень радует, с каким желанием наши люди помогают попавшим в беду соотечественникам".

Искреннее желание помочь

Волонтеры общества также организовали горячую линию для пассажиров, которые не могли вернуться в Россию. "Все последние дни звонки приходили круглосуточно. В общей сложности позвонило более 200 человек, - рассказал Кочан. - Горячую линию мы не останавливаем, поскольку до сих пор получаем звонки от соотечественников, которые не только спрашивают о возможностях вылететь в Россию, но и просят им помочь в исключительно тяжелых ситуациях, в которых они оказались в связи с пандемией и режимом закрытия многих учреждений".

Соотечественники также оказывали помощь пассажирам, предоставляя комнаты и дома, в которых они могли разместиться в ожидании вывозного рейса. "Вообще желающих помочь было очень много. Один из пассажиров не только сам себе оплатил гостиницу, но нанял микроавтобус и помогал развозить людей по отелям и домам. Магазин русской еды Бруклина предоставил пассажирам бесплатные продукты питания, а один из ресторанов накормил людей настоящей ресторанной пищей. Многие волонтеры готовили еду дома и привозили в гостиницы для пассажиров, у которых не было денег, чтобы купить ее самостоятельно, - отметил президент "Русской молодежи Америки". - На любой наш клич о необходимости встретить кого-то в аэропорту или предоставить на несколько дней жилье в любом штате сразу находилось несколько желающих, и такая реакция нашей диаспоры - искренняя, бесценная и радовала все эти дни".

Вывозные рейсы

Желание выехать из США в Россию с конца марта изъявили около 2 тысяч человек, большинство которых либо остались дома, либо самостоятельно нашли места для проживания - кто-то в личных домах, квартирах своих родственников, знакомых, другие сами оплачивали номера в гостиницах. Первый вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву состоялся 7 апреля. Во вторник, 14 апреля, из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Санкт-Петербург и Москву был отправлен очередной вывозной рейс "Аэрофлота", на который, согласно информации генконсульства РФ в Нью-Йорке, было зарегистрировано 276 человек. Он отправился из Нью-Йорка в Санкт-Петербург в 20:07 по местному времени (03:07 мск), ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково - 11:45 мск. Далее самолет последует в аэропорт Шереметьево, время прибытия пока не уточняется.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 609 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 26 тыс. человек. Американский штат Нью-Йорк является одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено свыше 203 тысяч случаев заражения, зафиксировано более 10,8 тысячи летальных исходов.

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