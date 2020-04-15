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Пандемия коронавируса нового типа
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В Петербург из США прибыл вывозной рейс с более чем 270 россиянами

В Штатах находится еще более 2 тыс. граждан России, которые хотят вернуться домой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого более 270 граждан России, застрявших в США из-за пандемии коронавируса и отмены регулярного авиасообщения, прибыл в петербургский аэропорт Пулково. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

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"Борт совершил посадку в 10:35 мск", - сказали в пресс-службе.

После выхода с борта в Пулково части пассажиров он должен отправиться в Москву.

Рейс вылетел из Нью-Йорка из аэропорта имени Джона Кеннеди в 20:07 мск (03:07 мск). Согласно информации генконсульства РФ в Нью-Йорке, на рейс зарегистрировались 276 человек.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Смольного, в Пулково с рейса сойдут 60 человек. В аэропорту их встречают специалисты, которые сразу изолируют пассажиров от других людей зале прилета. "С прибывшими работают 20 сотрудников Роспотребнадзора. Они оформляют необходимые документы, в том числе предписание с требованием полной самоизоляции на 14 дней и фотографируют прибывших. Эти снимки в дальнейшем используются в городской системе видеонаблюдения для контроля за соблюдением самоизоляции", - говорится в сообщении.

После этого багаж прибывших продезинфицируют, а у них самих возьмут анализы на наличие коронавируса. Затем жителей Петербурга и Ленинградской области развезут на специальном автобусе по домам, где за их самоизоляцией будут следить полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Жителей других регионов России, которые сошли в Пулково, направят в обсервационный центр на территории Петербурга, который они смогут покинуть через две недели и добраться домой.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля сказал, что в США находятся более 2 тыс. граждан России, которые сообщили дипломатам о своем желании вернуться домой.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 609 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 26 тыс. человек.

В новость внесены изменения (11:11 мск) - добавлены подробности по тексту.

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СШАРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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