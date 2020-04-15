Под Тулой поисковики ДОСААФ нашли знамя московских ополченцев времен войны

ТАСС, 15 апреля. Тульские поисковики нашли боевое знамя одного из подразделений 173-й стрелковой дивизии народного ополчения Москвы при обследовании одной из деревень Арсеньевского района Тульской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ДОСААФ.

"Знамя оказалось в очень хорошем состоянии. Это настоящее боевое знамя, на нем видны пробоины от осколков и пуль. Найденные документы подтверждают, что оно принадлежало одному из подразделений 173-й дивизии", - процитировали в обществе руководителя клуба "Славный" Ивана Сопова.

Знамя нашли участники регионального отделения поискового отряда "Штурм" и воспитанники тульского военно-патриотического клуба "Славный" при обследовании заброшенного погреба, на который указала 95-летняя местная жительница. "Поисковики нашли старый военный тулуп. В него были завернуты записные книжки и документы, а также боевое знамя", - сообщили в ДОСААФ.

По его мнению, "найденное знамя могло принадлежать подразделению латышских стрелков, которое в ходе боев влилось в дивизию народного ополчения". По словам Сопова, найденные документы и знамя поисковики передадут для изучения специалистам Российского военно-исторического общества.