Во Владивостоке будут проводить аудиопрогулки на трех языках

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /ТАСС/. Проект "Голос внутри" в 2020 году запустит как минимум два уличных аудиоспектакля для жителей Владивостока и гостей города. Несколько аудиопрогулок уже перевели на корейский и китайский языки, по ним туристов из стран Азии будут погружать в атмосферу города, сообщил ТАСС автор и продюсер проекта Станислав Клиников.

Проект "Голос внутри" существует во Владивостоке с 2018 года. Его идея в том, чтобы люди, гуляя по городу, слушали в наушниках иммерсивную экскурсию-спектакль, которая погружает в атмосферу городских кварталов.

"Проект уже включает три аудиопрогулки на русском языке, как минимум две новые мы точно выпустим в этом году. Процесс создания текста и звукозаписи сложно распланировать, поэтому точную дату выхода мы пока не называем. Недавно мы перевели на корейский язык одну из наших прогулок - "Городские легенды", хотели запустить ее в начале мая, но сроки сдвинулись из-за коронавируса. Также готовимся открыть китайское направление, чтобы охватить туристов из КНР", - сказал Клиников и отметил, что одна из экскурсий переведена на английский язык, но пока в прокат не запущена в связи с тем, что сейчас в регион приезжает недостаточное количество англоговорящих туристов.

По его словам, около 20% участников иммерсивных прогулок - гости Владивостока. "Через наши прогулки приходит любовь к городу. Сначала человек слушает экскурсию сам, по-новому смотрит на город, у него появляются эмоциональные якорьки. Потом, когда к нему приезжают друзья, он приводит их на наш аудиоспектакль. <…> Это как снежный ком", - считает автор проекта.

Сюжет новых прогулок для русскоязычной аудитории пока держат в секрете. Известно, что одна из экскурсий будет записана для детей. Во время нее юные участники аудиоспектакля услышат "пение" китов и биение сердца. Еще одну новую прогулку проект "Голос внутри" запустил в марте, незадолго до введения режима самоизоляции. "Недавно мы запустили прогулку на Русском острове, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Оценить ее студены не успели, но такая возможность представится им, когда ситуация с коронавирусом разрешится", - сказал Клиников.

В планах команды проекта - работа со Всероссийским детским центром (ВДЦ) "Океан". "Голос внутри" готов запустить аудиопрогулку по территории "Океана", переговоры с руководством детского центра уже начались. Затем возможно создание маршрута в сотрудничестве команды проекта с одаренными школьниками, отдыхающими в ВДЦ.