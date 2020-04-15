Двое россиян задержаны в Уганде по подозрению в нарушении карантинных правил

ПРЕТОРИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. Двое россиян задержаны в Уганде по обвинению в нарушении ограничений на передвижение на автотранспорте, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщило в среду угандийская радиостанция Capital .

"Трое лиц, находившиеся в автомашине "Тойота", были остановлены 12 апреля на севере Уганды в 70 километрах от города Китгум", - отмечает оно. В результате двое россиян и один гражданин Уганды были задержаны.

В свою очередь угандийская газета The Independent приводит слова сотрудника уголовного розыска города Китгума Роберта Окена, согласно которому россияне находятся сейчас в следственном изоляторе в связи с обвинениями в нарушении общественного порядка. Сообщается, что у граждан России взят тест на новый коронавирус. Издание также передает, что россияне прибыли в Уганду через международный аэропорт города Энтеббе 23 марта.

Посольство РФ в Уганде уже установило контакт с соответствующими властями по данному делу.

Продление карантина

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени объявил 14 апреля о продлении на три недели - до 5 мая карантина, введенного для борьбы пандемией коронавируса нового типа. "Мы принимаем эти меры с тем, чтобы было больше времени для изучения ситуации, - подчеркнул президент Уганды. - Учитывая создавшиеся обстоятельства, всем нам придется постоянно находиться дома еще 21 день".

Срок карантина, введенного в Уганде 30 марта, истекал 15 апреля. Во время его действия были закрыты все магазины, кроме продовольственных. Запрещено передвижение на личном автотранспорте. С наступлениям темноты и до рассвета действует комендантский час.

На текущий день в Уганде выявлены 54 инфицированных новым коронавирусом.