В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца

ПЕНЗА, 15 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

"Среди пациентов [с коронавирусной инфекцией трое] детей. Возраст - один месяц, один год и один год. Возраст остальных подтвержденных - от 19 до 84 лет", - сказала она.

В среду в регионе была зафиксирована вторая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. "Из жизни ушла женщина 50 лет. Она находилась в реанимации около двух недель на искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, боровшихся за ее жизнь, скончалась. У пациентки имелся ряд хронических заболеваний, в том числе астма", - уточнила Черемушкина.

В среду число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе выросло на 16 до 100. Подтвержденные случаи зафиксированы в Колышлейском районе, Сурске, Шемышейке, Бессоновке, Засечном, Лунино, Пензе, Кузнецке. Четыре пациента выписаны из больницы после выздоровления.