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75-летие Победы

Научный совет при СБ РФ к юбилею Победы подготовит материалы против фальсификации истории

Планируется, что подготовленные материалы будут опубликованы в ряде профильных научных изданий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Научный совет при Совбезе России подготовит ряд исследований, которые будут использованы при разработке дополнительных мер противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал в среду пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"В преддверии 75-й годовщины Победы члены научного совета при Совете безопасности России подготовят ряд исследований, посвященных итогам и урокам Великой Отечественной войны в контексте обеспечения национальной безопасности в современных условиях", - сказал Аношин. Среди заявленных тем исследований - проблемы формирования у россиян и зарубежной аудитории научно обоснованных знаний об исторической правде, касающейся Победы, отметил представитель аппарата Совбеза.

"Планируется, что подготовленные материалы будут опубликованы в ряде профильных научных изданий и использованы при разработке дополнительных мер, направленных на противодействие попыткам фальсификации истории", - заключил Аношин.

Научный совет при СБ РФ был образован указом президента России в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза. В его состав входит 154 человека - ученые, руководители научных организаций и другие специалисты. Возглавляет научный совет секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В июле 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 г. в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как неоднократно отмечал российский лидер, борьба с фальсификацией истории и защита подлинных героев Великой Отечественной войны являются святым долгом. По словам Путина, на беспардонную ложь о событиях Второй мировой Россия будет отвечать правдой, раскрывая и публикуя архивные материалы во всей их полноте. В частности, глава государства предложил создать общедоступный информационно-аналитический ресурс по этой теме, основанный на архивных документах. Президент также сообщал, что собирается подготовить статью, посвященную событиям, приведшим к Второй мировой войне.

По данным ВЦИОМ, 89% россиян считают важной для них поправку в конституцию, закрепляющую в основном законе положения о недопущении фальсификации истории.

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Россия75-летие Победы
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