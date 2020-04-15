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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: университеты в США готовятся к возобновлению занятий в классах лишь в 2021 году

Итоговое решение будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации

ТАСС, 15 апреля. Руководство американских университетов рассматривает возможность возобновления занятий в классах лишь в январе 2021 года. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей различных вузов.

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Так, в Бостонском университете отметили, что занятия в кампусе, отмененные из-за коронавируса в марте до конца лета, могут не начаться и в осеннем семестре. "Если представители органов здравоохранения посчитают небезопасным возвращение к занятиям осенью, то университет рассмотрит возможность более позднего возобновления лекций в классах, например, в январе 2021 года", - отмечается в заявлении вуза.

Представитель Университета штата Орегон Стив Кларк также указал, что нынешние занятия в онлайн-формате могут продолжиться осенью. "Итоговое решение будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы можем надеяться на возвращение в кампус осенью, но надежда - это не стратегия. Поэтому мы готовимся к тому, что начало занятий в классах придется отложить на еще более поздний срок", - подчеркнул он.

Схожее заявление сделал Гарвардский университет, ученые из которого ранее предупредили о том, что ряд мер по поддержанию социального дистанцирования в США, возможно, придется сохранить до 2022 года, чтобы избежать повторения вспышки коронавирусной инфекции.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 608 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 26 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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