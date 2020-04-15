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Пандемия коронавируса нового типа

Последняя группа медиков отозвана из Хубэя в условиях улучшения ситуации с коронавирусом

Шесть специалистов временно остались в административном центре провинции городе Ухань для продолжения оказания помощи тяжело больным

ТАСС, 15 апреля. Последняя группа медиков из Пекинского медицинского колледжа согласия (Peking Union Medical College) почти в полном составе отозвана из китайской провинции Хубэй в условиях улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

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179 медицинских работников пекинской группы покинули в среду регион, в котором впервые была зафиксирована вспышка коронавируса и который больше других пострадал от нее. Шесть специалистов временно остались в административном центре провинции городе Ухань для продолжения оказания помощи тяжело больным.

"Некоторые пациенты еще не излечились, мы надеемся, в скором времени они поправятся", - цитирует агентство одного из врачей пекинской команды, работающей в уханьской больнице "Тунцзи".

Специалисты из столичного медучреждения помогли излечиться 109 больным, находившимся в критическом состоянии.

В провинции Хубэй - эпицентре вспышки - за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания, однако зафиксирован один летальный исход. Общее число заразившихся в регионе составило 67 803 (из них 50 008 - в городе Ухань), 3 222 человек умерли (2 579 - в Ухане), 64 402 выздоровели. Из-за быстрого распространения заболевания на начальном этапе вспышки коронавируса медицинские учреждения Хубэя оказались перегруженными. В общей сложности на фоне эпидемии власти Китая командировали в этот регион более 42 тыс. медиков со всей страны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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