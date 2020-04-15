Многодетные семьи с низкими доходами получат дополнительную помощь в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в связи с ситуацией с коронавирусом подписал постановление о выделении дополнительной финансовой помощи многодетным семьям с низкими доходами. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24" .

"Подписал постановление о выделении дополнительно по 5 тыс. рублей многодетным семьям с невысокими доходами. Помощь получат 42,5 тыс. донских семей, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей. Деньги будут начислены органами социальной защиты", - сказал Голубев.

Губернатор 2 апреля утвердил план первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. Документ ввел ряд новых мер поддержки населения и бизнеса в регионе.

Заксобрание Ростовской области 9 апреля утвердило пакет законов, направленных на социальную защиту ряда категорий граждан. В частности, принят областной закон "О ежемесячной выплате на ребенка от трех до семи лет". Сумма пособия составит более 5,5 тыс. рублей на одного ребенка. Новой формой поддержки смогут воспользоваться семьи, где среднедушевой доход не превышает 10 673 рубля в месяц. Первые выплаты семьи в Ростовской области смогут получить в июне.

Еще один закон, принятый ростовскими депутатами, направлен на увеличение потенциальных получателей адресной социальной помощи в полтора раза, для чего в регионе увеличен размер прожиточного минимума, по которому человек или семья могут обратиться за помощью.

По информации пресс-службы правительства Ростовской области, в регионе подтверждено 104 случая заражения новым коронавирусом, выздоровели восемь человек.