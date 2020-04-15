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Роскомнадзор в 2020 году удалил или заблокировал 172 ресурса по закону о фейках

36 требований поступило из Генеральной прокуратуры РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор в текущем году удалил или заблокировал недостоверную общественно значимую информацию на 172 сайтах или интернет-страницах. Об этом говорится в ответном письме ведомства на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, опубликованном в телеграм-канале парламентария.

"В Роскомнадзор поступило 55 требований Генеральной прокуратуры РФ (в 2019 году - 19, в 2020 году - 36) об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим подобную информацию. На основании данных требований Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзором отработаны удаление или блокировка противоправной информации, размещенной на 405 интернет-страницах или интернет сайтах (в 2019 году - 233, в 2020 году - 172)", - говорится в письме.

Как уточняется в документе, речь идет об "ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка либо создания помех функционированию объектов критически важной инфраструктуры.

20 марта Горелкин направил запросы в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор с просьбой разъяснить правоприменительную практику по делам о фейковых новостях. Как сообщал он ТАСС, целью обращения являлось совершенствование механизма блокировки. Депутат также призывал наказывать создателей и распространителей недостоверной информации в интернете.

18 марта 2019 года президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также административные штрафы до 1,5 млн рублей за распространение фейковых новостей.

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Россия
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