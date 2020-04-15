Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 170

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Общее количество пациентов, выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, который находится в тройке регионов РФ по наибольшему числу заразившихся, достигло 170. За последние сутки выздоровели еще семь человек, сообщили в среду в региональном оперативном штабе.

"Выздоровело 170 человек, из них семь - за последние сутки", - говорится в сообщении.

Всего в Петербурге, по последним данным, с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 929 человек. В среду также комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще один смертельный случай от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Таким образом, общее число умерших пациентов с положительным тестом на COVID-19 достигло пяти.

"63-летний мужчина умер 7 апреля в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. Смерть наступила на 18 сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией. Прижизненно получен положительный результат исследования на COVID-19. Страдал хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению.

Также за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 3,8 тыс. человек. Еще более 4,5 тыс. находятся на карантине - в обсерваторе и на самоизоляции.