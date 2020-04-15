Начальник Генштаба ВС РФ обсудил по телефону с коллегой из Италии борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с итальянским коллегой генералом Энцо Веччарелли борьбу с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в российском военном ведомстве, стороны обсудили "вопросы оказания итальянской стороне гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и работы российского сводного отряда в Италии". Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.