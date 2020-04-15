Песков не комментирует решение о переносе на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать принятый Госдумой закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.

"Я уверен, что депутаты Госдумы, которые принимали [данный закон], смогут прокомментировать это решение, думаю, именно туда нужно адресовать свои вопросы", - сказал в среду журналистам представитель Кремля.

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

После поражения во Второй мировой войне Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции (2 сентября 1945 года) и приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. По мнению научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, перенос Дня окончания Второй мировой на 3 сентября является правильным с точки зрения исторической справедливости, поскольку в 1945 году именно 3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией.