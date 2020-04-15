В Мурманской области закупят датчики для контроля за соблюдением режима самоизоляции

МУРМАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Специальные устройства мониторинга для фиксации на пациентах закупят в Мурманской области на средства резервного фонда правительства региона, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

"Выделить из резервного фонда правительства Мурманской области Министерству цифрового развития Мурманской области 1,479 млн рублей на приобретение технических средств и сопутствующего оборудования для обеспечения дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима самоизоляции на дому", - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что закупленные устройства, а также оборудование и программное обеспечение, необходимое для их функционирования, передадут министерству здравоохранения, медики будут определять, кого конкретно из пациентов обеспечивать электронными датчиками контроля. Известно, что на выделенные деньги планируют закупить 120 комплектов персонального мониторинга, состоящих из трекера, bluetooth-метки и ремешка, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков, bluetooth-меток. В правительстве не смогли оперативно прокомментировать, будет ли ношение трекера добровольным или обязательным, а также какими юридическими документами оно будет регламентироваться.

Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства, большинство сегодняшних пациентов в регионе с подтвержденным коронавирусом переносят заболевание в легкой форме, поэтому сейчас рассматривается вариант лечения таких пациентов на дому, как это делается в Москве.

"При такой системе необходима четкая уверенность в том, что население будет в безопасности, и контакт с заболевшим человеком будет исключен — это важно и для окружающих, и для самого инфицированного. Поэтому мы приняли решение о тесте такой опции как трекер. Мы предлагаем человеку остаться лечиться дома и добровольно использовать электронный маячок или же быть госпитализированным, чтобы проходить лечение под наблюдением врачей", - сообщили в пресс-службе.