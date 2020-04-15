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Пандемия коронавируса нового типа

93-летняя американка на самоизоляции получила бесплатно 10 ящиков пива

В пивоваренной компании, которая доставила ей пиво, подчеркнули, что готовы будут вновь снабдить пенсионерку любимым напитком, когда 10 ящиков будут подходить к концу

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Пожилая американка, находящаяся на самоизоляции из-за пандемии нового коронавируса, получила бесплатно 150 банок пива после того, как ее просьба разлетелась по социальным сетям. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Несколько дней назад родственники 93-летней Олив Веронези выложили в интернет ее фотографию. На ней пожилая американка запечатлена стоящей за стеклянной дверью своего дома с банкой пива в руках и табличкой с надписью I need more beer! ("Мне нужно больше пива!"). Снимок пришелся по нраву пользователям социальных сетей - им поделились на своих страницах более 5 млн человек.

Спустя несколько дней к ее порогу доставили 10 ящиков пива - по 15 банок в каждом. Представитель пивоваренной компании MolsonCoors указал, что ее руководство не могло упустить возможность порадовать женщину, "которая заставила всех улыбнуться во время пандемии". "Даже до вспышки COVID-19 мы бы с удовольствием выполнили ее просьбу. А в эти непростые времена привнести немного радости в чью-нибудь жизнь - это меньшее из того, что мы можем сделать", - приводит CNN слова представителя компании.

Сама пенсионерка отметила, что запасы пенного напитка были пополнены как раз вовремя. "У меня оставалось всего 12 банок, - сказала она. - Я пью пиво каждый вечер". В пивоваренной компании подчеркнули, что готовы будут вновь снабдить пенсионерку любимым напитком, когда 10 ящиков будут подходить к концу.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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