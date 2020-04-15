Многодетным семьям и инвалидам в Еврейской АО раздадут продуктовые наборы

ТАСС, 15 апреля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) раздадут около 20 тыс. продуктовых наборов многодетным семьям и инвалидам в качестве меры поддержки населения во время пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили журналистам в правительстве региона.

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия ситуации с распространением коронавируса. 2 апреля президент подписал указ о продлении нерабочих дней из-за пандемии до 1 мая.

"Бесплатные продуктовые наборы в ближайшее время получат многодетные семьи, жители области с ограниченными возможностями здоровья и все население региона в возрасте от 60 до 65 лет", - сказал представитель управления по внутренней политике правительства области.

Всего волонтерам предстоит доставить свыше 20 тыс. дополнительных наборов во все населенные пункты ЕАО. Эта работа ведется по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна. В апреле такие наборы начали раздавать пожилым людям старше 65 лет, доставив уже более 12 тыс. наборов, в ближайшее время раздадут еще столько же.

В ЕАО введен режим самоизоляции. Закрыты все образовательные, культурные учреждения, остановлена работа многих предприятий и организаций, школьники и студенты переведены на дистанционную форму обучения. В области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, на домашней изоляции находятся более 200 человек.