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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС рассказали, кто чаще обращается на горячую линию во время самоизоляции

Пожилые люди в большей мере нуждаются в психологической поддержке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пожилые люди тяжелее переживают самоизоляцию из-за распространения коронавируса и чаще обращаются за поддержкой к психологам МЧС России. Об этом ТАСС сообщила в среду начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Лидия Тимофеева.

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Со 2 апреля психологи ЦЭПП совместно со специалистами филиалов центра принимают обращения по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11, которая открыта на базе Общероссийского народного фронта (ОНФ) из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Всего за это время поступило более 1,1 тыс. звонков.

"На данный момент динамика звонков не меняется. Большинство из них поступает от людей пожилого возраста, в основном женщин. Дело в том, что пожилые граждане - это та категория населения, которая наиболее уязвима в такой период, им сложнее приспосабливаться к новым условиям и изменениям режима жизни", - отметила специалист.

По ее словам, "вопросы, с которыми обращаются люди, в большей степени связаны с потребностью в получении эмоциональной поддержки". Кроме того, людей беспокоят страхи и тревоги, связанные с утратой каких-то социальных или материальных возможностей из-за нахождения в режиме самоизоляции. Многие переживают, как будет дальше развиваться ситуация.

По словам Тимофеевой, мужчины в меньшей степени обращаются за психологической помощью, но такие обращения тоже есть. "Характер звонков от мужчин такой же - это и потребность в эмоциональной поддержке, переживаемые страхи и тревоги", - уточнила специалист.

Она добавила, что часть обращений носит информационный характер, когда специалист помогает найти необходимую информацию.

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