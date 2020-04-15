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Источник: вывоз россиян из нескольких городов перенесен из-за нехватки пассажиров

Речь идет о рейсах из Амстердама, Рима и Стамбула

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вывозные рейсы из Амстердама, Рима и Стамбула были перенесены, так как подтвержденное количество пассажиров, готовых к вылету, гораздо меньше, чем в других странах. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к процессу организации вывоза.

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"Было принято решение перенести вылеты этих рейсов, чтобы распределить нагрузку в пользу тех пунктов за рубежом, где концентрация наших соотечественников выше", - сказал собеседник агентства, напомнив, что для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

То есть, условно, рейс из Стамбула должен прилететь напрямую в Москву. А для доставки россиян из Стамбула, например, в Красноярск необходимо сделать еще один рейс и собрать под него необходимое количество заявок.

Изначально планировалось, что рейс из Рима вылетит 15 апреля, из Амстердама и Стамбула - 16 апреля. Как следует из официального Telegram-канала для вывоза пассажиров из-за рубежа (он создан Минкомсвязью РФ), по данным на 14 апреля в списке на вывоз из Стамбула значилось 14 пассажиров, списки на вывоз из Рима и Амстердама не публиковались.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Накануне Росавиация сообщила, что сформирован предварительный график вывозов до 20 апреля. В него включены рейсы из Дубая, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани.

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