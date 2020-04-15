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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининграде кладбища закрыли для посещений до 30 апреля

Местная епархия также призывает прихожан оставаться дома и молиться самостоятельно

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Администрация Калининграда по предписанию Роспотребнадзора до 30 апреля закрыла для посещений все городские кладбища для профилактики распространения коронавируса, сообщается в среду на официальной странице муниципалитета в Facebook. Захоронения будут производиться в прежнем режиме.

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"Все городские кладбища с сегодняшнего дня и до 30 апреля закрываются по предписанию Роспотребнадзора, которое связано с эпидемией смертельной коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Калининградская православная епархия также призвала прихожан оставаться дома и совершать молитву, присоединяясь к трансляциям богослужений на телеканалах "Спас", "Союз" и "Каскад", а также видеотрансляциям приходских и монастырских богослужений или используя публикуемые на официальном сайте Русской православной церкви последования для домашнего совершения богослужений.

Режим самоизоляции, веденный в Калининградской области 31 марта, продлен до 19 апреля. При соблюдении противоэпидемических мер разрешена работа предприятий, включенных в перечень 12 отраслей, которые обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона. C 16 апреля вводится пропускной режим, при котором предприятия, включенные в перечень, должны подтвердить необходимость присутствия сотрудника на рабочем месте официальной справкой.

Перемещаться по области на личном и общественном транспорте при наличии служебного удостоверения смогут также сотрудники правоохранительных, надзорных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты, частные охранники и волонтеры.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 апреля в области выявлено 84 случая заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 779 человек, в том числе 15 в специальном учреждении "Паруса надежды".

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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