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Жители Бурятии получили разрешение ездить на дачи в условиях ограничений из-за пандемии

Для этого необходимо подать на интернет-портале "Работающая Бурятия" уведомление, которое действует в течение суток

УЛАН-УДЭ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Бурятии разрешили жителям республики ездить на дачи в условиях ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Разрешен проезд на дачные участки с условием подачи уведомления и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Бурятия", - говорится в сообщении.

Документ об ограничительных мерах был подписан главой республики в марте, тогда жителям региона было предписано не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медпомощью, следования на работу и с нее, в магазин, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, также людям разрешено выносить мусор и посещать пожилых, больных родственников для оказания им помощи.

Теперь, согласно поправкам в указ, можно поехать до загородных домов, дачных, садовых участков. Но есть условие - необходимо подать на интернет-портале "Работающая Бурятия" уведомление, которое действует в течение суток. При этом в поездку нужно взять с собой паспорт и документ, "подтверждающий право собственности или другое основание владения данной недвижимостью".

В Бурятии, по последним данным, зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, умерли два пациента. В стационаре сейчас продолжают лечение 75 человек.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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