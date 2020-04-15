{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Великобритании 99-летний ветеран собрал $5 млн пожертвований на борьбу с коронавирусом

На просьбу о пожертвованиях на сайте ветерана откликнулись 98 тыс. человек

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому 30 апреля, исполнится 100 лет, собрал в виде пожертвований 4 млн фунтов стерлингов ($5 млн) на нужды Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На просьбу о пожертвованиях на сайте ветерана откликнулись 98 тыс. человек, которые перечислили ему средства. С целью привлечения пожертвований капитан британской армии в отставке выложил во всемирной паутине фотографию, на которой он обходит свой небольшой сад в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур надеется отметить столетие, совершив 100 кругов.

"Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была 1 тыс. фунтов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра, - рассказал Мур. - А теперь просто слов нет - огромное спасибо всем, кто откликнулся".

"Примером для подражания" всей стране назвала ветерана глава благотворительного фонда НСЗ Элли Ортон. "Присоединяюсь ко всем тем, кого вдохновила инициатива капитана", - отметила она.

По данным Минздрава королевства, общее число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом превысило 12 тыс., а инфицированных - приблизилось к 94 тыс. При этом после трех подряд дней уменьшения числа ежедневных смертей в стране количество летальных исходов вновь выросло

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ВОЗ: на это этой неделе в РФ пока ожидается рост числа заразившихся коронавирусом
В ВОЗ также благодарили Россию за поддержку в условиях пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС