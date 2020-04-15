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Дату начала работы Дороги жизни начнут отмечать в Петербурге 22 ноября

Включение в перечень памятных дат Санкт-Петербурга означает, что мероприятия к этому дню будут проводиться при финансовой и организационной поддержке властей города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга установили новую памятную дату в календаре памятных дат города - День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни (22 ноября). Соответствующие изменения в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" приняты на заседании 15 апреля.

До прорыва блокады Ленинграда транспортная коммуникация через Ладожское озеро служила дорогой, которая обеспечивала осажденный город, войска фронта и Балтийский флот продовольствием, снарядами, топливом и стройматериалами.

"Законодательное собрание в целом 38 голосами приняло закон "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе городского заксобрания.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 22 ноября 1941 года стало днем начала работы легендарной Ладожской военно-автомобильной магистрали, которая стала именоваться Военно-автомобильной дорогой № 101 (ВАД-101). "Дорога жизни заслуженно вошла в историю обороны нашего города, в историю Великой Отечественной войны, а особенное значение имел подвиг водителей автотранспорта, рискуя своей жизнью, перевозивших ежедневно через ледовую трассу тонны ценнейшего груза", - говорится в документе.

Включение в перечень памятных дат Санкт-Петербурга означает, что мероприятия к этому дню будут проводиться при финансовой и организационной поддержке властей города. Принятый закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города на Неве продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города. Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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