Медучреждения Петербурга получили приборы для исследований коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Медицинские исследовательские учреждения Санкт-Петербурга получили материалы и приборы для научно-диагностических работ и борьбы с новой коронавирусной инфекцией на сумму 700 млн рублей. Материалы, закупленные в рамках благотворительной помощи, переданы администрации Санкт-Петербурга от АБ "Россия".

"К сожалению, число заболевших растет, и мы тратим свой бесценный ресурс, который пополнить очень сложно и, даже если есть деньги, невозможно купить на рынках России. Это дар, который был оказан городу банком "Россия". Наши партнеры не только выделили более 700 млн рублей, они нашли, закупили за рубежом и доставили в Санкт-Петербург медицинские материалы", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время официальной передачи медицинских материалов.

Как сообщил и. о. директора Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, новые приборы, которые расширяют диагностические возможности НИИ, уже доставлены в учреждение. "Наши сотрудники работают вместе с другими лабораториями города для обследования наших пациентов. Новые диагностические приборы - автоматизированные, современные, расширяют эти возможности, позволят нам работать более быстро, давать результат скорее. Надеюсь, вместе мы будем участвовать в борьбе с распространением коронавируса в городе и в стране в целом", - сказал Лиознов.

Ученые НИИ гриппа Минздрава РФ ранее секвенировали первый полный геном нового коронавируса. Генетический анализ важен для понимания его эволюции, и это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения. НИИ также включен в такие международные проекты Всемирной организации здравоохранения, как Глобальный госпитальный надзор за гриппом и Глобальный надзор за респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией в Европейском регионе.