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Пандемия коронавируса нового типа

Emirates начала проверять пассажиров на коронавирус

Пробы крови брали специалисты Департамента здравоохранения эмирата Дубай, а результаты были доступны в течение 10 минут

ТАСС, 15 апреля. Авиакомпания Emirates Airlines, базирующаяся в эмирате Дубай, первой в мире начала проверять пассажиров на коронавирус прямо на территории аэропорта. Об этом в среду говорится в сообщении, размещенном на сайте авиаперевозчика.

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"Emirates при координации с Департаментом здравоохранения эмирата Дубай вводит дополнительные меры предосторожности. Пассажиры сегодняшнего рейса в Тунис были проверены на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) перед вылетом из Дубая. Emirates стала первой авиалинией, которая провела быстрые тесты пассажиров на COVID-19 на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что процедуры по взятию проб крови проводили специалисты Департамента здравоохранения, а результаты были доступны в течение 10 минут.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, более 127 тыс. умерли.

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ОАЭПандемия коронавируса нового типа
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