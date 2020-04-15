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Благотворители попросили МИД России помочь в возвращении ребенка-инвалида из Германии

Девочка, которой в начале 2020 года в Германии сделали операцию по удалению части опухоли центральной нервной системы, не может вернуться из-за отмены авиасообщения

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Край добра" попросил МИД РФ посодействовать в возвращении на родину девочки из Краснодарского края с опухолью центральной нервной системы, которой в начале года сделали операцию в Германии. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель организации Яна Сторожук.

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Девочка, которой в начале 2020 года в Германии сделали операцию по удалению части опухоли центральной нервной системы - ганглиоглиомы, не может вернуться в Россию из-за отмены авиасообщения между странами. Ребенок не смог пройти курс реабилитации из-за распространения на территории Германии коронавируса.

"Семья вынуждена снимать жилье в Гамбурге, оплачивать питание и дополнительные расходы, связанные реабилитационным периодом ребенка после операции. Финансовые возможности у семьи истощены. <…> Просим оказать содействие и помочь семье с тяжелобольным ребенком вылететь в Россию", - говорится в тексте обращения в МИД РФ.

Благотворительный фонд "Край добра" создан в 2014 году. Он оплачивает проведение операций больным детям, реабилитацию, обследования, приобретает жизненно необходимые препараты, медицинские приборы, технические средства реабилитации, железнодорожные и авиабилеты к месту лечения. В 2019 году помощь от фонда получили 189 тяжелобольных детей с разными диагнозами - более 53 млн рублей.

Теги
ГерманияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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