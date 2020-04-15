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В Петербурге отметили 78-летие пуска трамваев в блокадном Ленинграде

Проект "Кабель Жизни" объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург с областными населенными пунктами Волхов, Кобона и Новая Ладога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Советские музейные трамваи МС и ЛМ-33 совершили памятный рейс по центру Санкт-Петербурга в честь 78-летия пуска трамваев в блокадном Ленинграде, завершив маршрут у тяговой подстанции "Центральная" (№ 11)" на набережной Фонтанки, объекта культурно-исторического наследия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского оператора наземного общественного электротранспорта и организатора акции "Горэлектротранс".

"15 апреля 2020 года, в 78-ю годовщину возвращения пассажирского трамвая на улицы Ленинграда, музейные вагоны МС и реплика модели ЛМ-33 совершили памятный рейс по центру города и подъехали к "Блокадной подстанции" на Фонтанке. <...> Выезд исторических трамваев дал старт межрегиональной акции "Кабель жизни", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединяющую Санкт-Петербург с Ленинградской областью", - говорится в сообщении предприятия.

Проект "Кабель Жизни" объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург с областными населенными пунктами Волхов, Кобона и Новая Ладога. Символом акции стал фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера, прокладка которого обеспечила светом блокадный Ленинград. Акция также пройдет в городах Ленинградской области. В финале запланирован ретропарад "Трамвай Победы", к "Блокадной подстанции", где будет работать юбилейная выставка, в составе трамвайной колонны подъедут 4 "именных" трамвая: "Волхов", "Кобона", "Новая Ладога" и "Ленинград". Инициаторами и организаторами проекта выступили "Горэлектротранс", "Музей городского электрического транспорта", Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, "Музей циркового искусства", предприятие по организации наружного освещения в городе "Ленсвет", а также Музейное агентство Ленинградской области.

Трамвай в блокаду

Трамвайное движение в Ленинграде было парализовано после того, как вокруг города сомкнулось кольцо блокады. К ноябрю 1941 года из-за перебоев с электроэнергией участились перерывы в трамвайном и троллейбусном движении, дополнительной проблемой стали снежные заносы на путях, которые некому было расчищать. В декабре по решению горисполкома были упразднены восемь трамвайных маршрутов, отдельные вагоны еще курсировали в течение месяца, но в январе 1942 года движение электротранспорта остановилось полностью. 52 трамвая стояли на улицах всю зиму, занесенные до крыши снегом, и 3,5 месяца изможденным от голода и страданий людям приходилось передвигаться по городу только пешком, даже если они работали далеко от дома.

Для восстановления движения электротранспорта весной 1942 года потребовалось реконструировать около половины всей контактной сети - примерно 150 км. 8 марта по городу пошли грузовые трамваи, с их помощью значительно ускорилась очистка города от мусора, снега и нечистот. А 15 апреля 1942 года открылось пассажирское трамвайное движение - на маршруты вышли 116 трамваев четырех маршрутов, это стало для ленинградцев настоящим праздником.

Электричество для пуска трамвайной линии в блокадном Ленинграде весной 1942 года передавалось через тяговые подстанции, работавшие в центральной части города. Сейчас в Санкт-Петербурге сохранились 4 блокадных подстанции, в том числе "Тяговая подстанция "Центральная" (№ 11)" на набережной Фонтанки, все эти объекты в 2016 году признаны объектами культурно-исторического наследия. Этот статус защитил от сноса Центральную подстанцию, которая ранее была включена в инвестиционный проект: петербургские власти приняли решение передать здание цирку, расположенному рядом, для размещения музея циркового искусства и расширения закулисной части.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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