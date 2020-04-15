Coursera поможет вузам подобрать онлайн-курсы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая образовательная платформа Coursera поможет вузам подобрать онлайн-программы, которые будут соответствовать их очным курсам, сообщила в среду пресс-служба платформы.

"Coursera объявляет о запуске CourseMatch - решения на базе машинного обучения, которое позволяет университетам загружать каталог своих очных курсов и сопоставлять каждый из них с наиболее релевантными из 3 800 курсов Coursera", - говорится в сообщении.

Отмечается, что алгоритм распознает каталоги более чем на 100 языках, с его помощью университеты смогут быстро запускать соответствующие курсы для своих студентов.

Как отметила вице-президент Coursera по направлению Data Science Эмили Глассберг Сэндс, слова которой приводит пресс-служба, команда платформы начала разработку алгоритма две недели назад, а задача была непростой, поскольку решение должно быть удобным для многих вузов.

"Наша цель - помочь каждому колледжу и университету в мире как можно быстрее и легче перейти на онлайн-обучение", - отметила она.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.