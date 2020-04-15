Минюст разъяснил особенности оформления наследства в условиях пандемии коронавируса

"Оформление наследственных прав на имущество граждан, умерших 1 января 2015 года и позднее, осуществляется любым нотариусом на территории нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства (последнему месту жительства умершего гражданина)", - говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Минюста. В случае, если наследственное дело уже ведется нотариусом, нотариальная контора которого закрыта на период действия ограничительных мер, заявитель вправе обратиться в дежурную нотариальную контору, информацию о которой можно уточнить на сайте соответствующей региональной нотариальной палаты. В этом случае нотариус дежурной нотариальной конторы свидетельствует подлинность подписи заявителя на заявлении о принятии наследства и передает его нотариусу, который ведет наследственное дело, в том числе посредством интернета при условии, что документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Права на наследственное имущество подтверждаются нотариусом, который ведет наследственное дело, на основании заявления наследника. Он направляет свидетельства о праве на наследство на бумажном носителе по почте или в электронном виде при условии предварительной оплаты наследником нотариального тарифа.

Сроки для заявлений

В случае невозможности личного обращения к нотариусу по месту открытия наследства, в том числе если нотариус осуществляет деятельность в другом субъекте РФ, гражданин вправе подать заявление о принятии наследства через своего представителя или путем направления заявления по почте, а также передать заявление при помощи другого лица (например, иного наследника, курьера, нотариуса) как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена в порядке статьи 103.8 Основ законодательства о нотариате.

Оформления полномочий для передачи заявления о принятии наследства курьером, иным наследником не требуется, поскольку в данном случае лицо не совершает действий по принятию наследства. Расписка в принятии заявления нотариусом не выдается, поскольку оно подлежит регистрации в книге специального учета.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

При отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, установленный для принятия наследства, если сдано оператору почтовой связи до истечения установленного срока, то есть датировано числом до последнего дня срока включительно.

Принятие наследства через представителя возможно если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется, однако нотариусом должен быть проверен его статус, который подтверждается, в частности, свидетельством о рождении.

Открытие наследственного дела

Для открытия наследственного дела достаточно подать заявление о принятии наследства. Иные документы (свидетельство о смерти, документы, подтверждающие последнее место жительство наследодателя, документы, подтверждающие состав и принадлежность наследодателю наследственного имущества, документы, подтверждающие стоимость наследственного имущества и т. д.) могут быть представлены позднее, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства должно быть подано нотариусу по последнему месту жительства наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства (день смерти наследодателя).

Если срок, установленный для принятия наследства, истек, то по заявлению наследника суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство в случае если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Принятие наследства до оформления

В Минюсте напомнили, что ст. 1153 Гражданского кодекса РФ допускает принятие наследства путем его фактического принятия (в частности, действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии). При этом совершение лицом действий, направленных на принятие наследственного имущества, предназначенного другому наследнику, не влечет у данного лица возникновение наследственных прав на это имущество.

Наследники, проживающие совместно с наследодателем, признаются фактически принявшими наследство, что подтверждается документами о регистрации по месту жительства, выданными органами регистрационного учета граждан, управляющими организациями, органами местного самоуправления. "Таким наследникам рекомендуется по окончании срока действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратиться к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя для оформления наследственных прав", - пояснили в Минюсте.

Информацию об открытом наследственном деле можно найти с помощью публичного сервиса "реестр наследственных дел", размещенного на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе Публичные реестры. Также на этом же сайте размещена информация об адресах дежурных нотариальных контор.