В Таиланде остается менее 4 тыс. россиян, которые хотят покинуть страну

БАНГКОК, 15 апреля. /ТАСС/. Более 3900 российских туристов, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, остается на территории Таиланда. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"3975 россиян продолжают находиться в Таиланде, из них 1200 человек в провинциях Пхукет [800 человек], Краби и Пхангнга [по 200]", - указали в посольстве. Вместе с тем на момент завершения составления посольских списков в начале апреля в королевстве находились порядка 7000 российских туристов из 75 регионов России. До 30 марта диппредставительство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" ранее отменила десятки вывозных рейсов по всему миру, запланированных на период с 31 марта по 2 апреля, из-за ограничения на прилет из-за рубежа в Шереметьево и региональные аэропорты. 31 марта из Бангкока вылетел один вместо двух рейсов, а 1 апреля уже были отменены оба вылета. После этого 7 апреля около тысячи российских туристов смогли вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. 10 апреля рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва вылетели 228 российских туристов, 11 апреля в Санкт-Петербург и Москву отправился рейс "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск, 14 апреля 197 россиян вылетели в Новосибирск и 180 в Иркутск и Усть-Каменогорск (Казахстан).

К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,6 тыс., вылечились почти 1,5 тыс. человек, умерли 43. На территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).