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Более 1 млн семей обратились за выплатой в 5 тыс. рублей за детей в возрасте до трех лет

Ежемесячные выплаты в апреле-июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Более 1 млн семей с детьми, у которых есть право на материнский капитал, обратились на текущий момент в ПФР за дополнительной ежемесячной выплатой в 5 тыс. рублей за детей в возрасте до трех лет. Об этом этом в среду заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"За назначением ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет на текущий момент уже обратились более 1 млн семей, имеющих право на материнский капитал", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в апреле-июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.

Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24490 случаев заражения, выздоровели 1986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типаКотяков, Антон Олегович
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