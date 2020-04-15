Владельцы автомобилей с иностранными номерами могут получить пропуск в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Жители, которым необходимо передвигаться по Москве на автомобиле с иностранными номерами, также могут получить цифровой пропуск. Об этом сообщил в среду ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Если номера автомобиля зарегистрированы не в РФ, то при получении пропуска необходимо указать, что автомобильный номер - иностранный, а затем указать сам номер. Автомобилисты с иностранными номерами также получают цифровые пропуска, если они необходимы", - сказал Немерюк.

С 15 апреля наличие цифровых пропусков для поездок на любом виде транспорта в Москве стало обязательным.