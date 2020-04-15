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Пандемия коронавируса нового типа

В Карачаево-Черкесии в период пандемии для школьников запустят телеуроки

Уроки будут проводиться в эфире республиканского телеканала "Архыз 24"

ЧЕРКЕССК, 15 апреля. /ТАСС/. Уроки для школьников Карачаево-Черкесии начнут показывать в эфире республиканского телеканала "Архыз 24". Для учеников с 1 по 8 классы занятия будут проводиться совместно с платформой "Учи.ру", уроки для старшеклассников будут проводить педагоги республики, написал глава региона Рашид Темрезов в среду на своей странице в Instagram.

"Для того чтобы в период всеобщей самоизоляции процесс дистанционного обучения стал доступнее и комфортнее для максимального числа наших деток, принял решение запустить на республиканском телеканале "Архыз 24" проект "Учимся дома". В эфире телеканала совместно с учебной платформой "Учи.ру" с сегодняшнего дня проводятся занятия по всем школьным предметам для учеников с 1 по 8 классы. А для старшеклассников с 9 по 11 предметы будут преподавать в записи педагоги Карачаево-Черкесии", - написал руководитель региона.

Он добавил, что телеканал внес изменения в свою сетку вещания, чтобы школьники могли получать знания качественно и непрерывно. Трансляция ежедневно в будни с 8:30 до 17:30, а для выпускных классов, которые готовятся к сдаче государственных экзаменов, дополнительно вводятся часы по выходным.

Ранее из-за резкого роста количества заражений коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии глава республики призвал жителей республики к усилению режима самоизоляции. "Если и дальше режим самоизоляции будет нарушаться, будут введены серьезные ограничительные меры", - заявил он. На данный момент в республике подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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