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75-летие Победы

Сенатор Керимов выделит 7,8 млн рублей в качестве помощи воинам-афганцам Дербента

Финансовую помощь получат 103 ветерана боевых действий в Афганистане и 24 вдовы ветеранов

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне окажет финансовую помощь более 120 ветеранам войны в Афганистане и вдовам ветеранов, проживающим в Дербенте. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Дербента Хизри Абакаров.

"Несколько недель назад ко мне обратились представители городского Совета ветеранов Афганистана с просьбой оказать им финансовую помощь к 75-летию Великой Победы. Мы попросили составить список действительно нуждающихся людей. И я обратился к Сулейману Керимову. Он выразил готовность помочь", - сообщил Абакаров.

По его словам, в список вошли 103 ветерана боевых действий в Афганистане и 24 вдовы ветеранов. Керимов выделит им 7,8 млн рублей.

Мэр отметил, что один человек из списка, находящийся в крайне тяжелых жизненных условиях, получит миллион рублей, еще 10 человек, проживающих в тяжелых условиях, получат по 100 тыс. рублей, остальные - по 50 тыс. рублей.

Все деньги на счета ветеранов и вдов поступят до 9 мая, отметил Хизри Абакаров.

Ранее Сулейман Керимов к 75-летию Победы выделил по 1 млн рублей всем 82 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Дагестане, и по 500 тыс. рублей - блокадникам и узникам концлагерей, проживающим в республике. Вручение сертификатов ветеранам началось с первой декады апреля.

Теги
РоссияСКФОДагестан75-летие Победы
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