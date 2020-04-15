Минздрав: властям регионов нужно уведомить аптеки о возможности продажи тканевых масок

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Региональным органам управления здравоохранением необходимо уведомить аптечные организации о возможности приема на реализацию многоразовых тканевых гигиенических масок, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Минпромторг сообщал, что российские аптеки смогут продавать тканевые гигиенические многоразовые маски. Согласно опубликованным Росстандартом техническим условиям, речь идет о многоразовых масках минимум из трех слоев, которые можно использовать повторно после стирки и проглаживания. Маски следует менять каждые четыре-шесть часов.

"Минздрав России совместно с Росздравнадзором просят органы управления здравоохранением субъектов РФ проинформировать аптечные организации о возможности приема на реализацию масок лицевых гигиенических. Такие маски могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала и реализованы с учетом установленных требований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тканевые маски могут использоваться в качестве барьерного средства в целях фильтрации воздуха. "Данная мера поможет в обеспечении граждан средствами защиты", - добавили в Минздраве.