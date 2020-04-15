{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав: властям регионов нужно уведомить аптеки о возможности продажи тканевых масок

Как уточняется, такие маски могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Региональным органам управления здравоохранением необходимо уведомить аптечные организации о возможности приема на реализацию многоразовых тканевых гигиенических масок, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Минпромторг сообщал, что российские аптеки смогут продавать тканевые гигиенические многоразовые маски. Согласно опубликованным Росстандартом техническим условиям, речь идет о многоразовых масках минимум из трех слоев, которые можно использовать повторно после стирки и проглаживания. Маски следует менять каждые четыре-шесть часов.

"Минздрав России совместно с Росздравнадзором просят органы управления здравоохранением субъектов РФ проинформировать аптечные организации о возможности приема на реализацию масок лицевых гигиенических. Такие маски могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала и реализованы с учетом установленных требований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тканевые маски могут использоваться в качестве барьерного средства в целях фильтрации воздуха. "Данная мера поможет в обеспечении граждан средствами защиты", - добавили в Минздраве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Кремле рассмотрят просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
Российские ветеранские организации ранее направили президенту обращение с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС