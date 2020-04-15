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Провинция Хайнань продолжит политику открытости и расширение безвизового режима

С 1 мая 2018 года в провинции действует безвизовый режим для иностранцев из 59 стран, включая Россию

ХАЙКОУ /Китай/, 15 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань намерена продолжить расширение политики безвизового режима, а также упрощение въездных процедур для тех, кто прибывает на остров на борту круизных судов и яхт. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

С 1 мая 2018 года в провинции действует безвизовый режим для иностранцев из 59 стран, включая Россию, которые бронируют свои туры через туристические агентства. В минувшем году, согласно официальным данным, свыше 470 тыс. иностранцев воспользовались безвизовым режимом для посещения острова. Данный показатель за указанный период вырос на 33% по сравнению с 2018 годом.

За весь период действия безвизового режима в отношении граждан 59 стран, свидетельствуют данные провинциальной иммиграционной службы, на Хайнане без визы побывало порядка 770 тыс. иностранных туристов. С июля 2019 года безвизовый режим был расширен также на иностранных граждан из входящих в этот список стран, которые прибывают на остров с целью ведения бизнеса, прохождения лечения, участия в спортивных соревнованиях и выставках.

В 2019 году турпоток в провинцию из-за рубежа вырос на 12,4% и составил порядка 1,42 млн человек. Доходы туристической отрасли за указанной период достигли 105 млрд юаней (14,8 млрд долларов). По состоянию на конец прошлого года у провинции было налажено авиасообщение с 62 городами в 20 странах и регионах мира. В 2020 году провинция рассчитывает привлечь свыше 2 млн иностранных туристов.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

Теги
КитайХайнань
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