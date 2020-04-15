Полпредство в ЮФО сообщило, что в регионах есть проблемы с оснащением коек в больницах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /ТАСС/. Проблемы с поставкой медицинского оборудования для оснащения дополнительных коек для возможных пациентов с коронавирусом зафиксированы во всех регионах Южного федерального округа (ЮФО). Как сообщили в полпредстве президента РФ в ЮФО, медучреждения также недостаточно укомплектованы дезинфицирующими средствами.

"На сегодняшний день в регионах Юга России развернуто 4,8 тыс. дополнительных инфекционных коек в медицинских учреждениях для возможных пациентов с коронавирусной инфекцией. Работа продолжается. Во всех субъектах округа пока имеются проблемы с поставкой медицинского оборудования для оснащения дополнительных коек", - говорится в сообщении.

По данным полпредства, медицинские учреждения в регионах Юга России в настоящий момент недостаточно укомплектованы индивидуальными средствами защиты. "В больницах производится монтаж кислородных магистралей для обеспечения больных кислородом. Кроме того, в округе сейчас 707 аппаратов искусственной вентиляции легких размещены на реанимационных койках. Вопросами поставки дополнительных аппаратов ИВЛ занимаются администрации всех регионов. Повсеместно отмечена пока еще недостаточная для долговременной работы укомплектованность медицинских учреждений индивидуальными средствами защиты медицинского персонала и дезинфицирующими средствами", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в полпредстве отметили и проблему с формированием сменных специализированных бригад медицинских работников. "Приняты меры по подготовке медицинского персонала. Для работы в условиях коронавирусной инфекции прошли обучение около 1000 медиков. Однако остается проблема с формированием сменных специализированных бригад медицинских работников", - говорится в сообщении.

В ряде регионов Юга России не полностью покрыт спрос населения на средства индивидуальной защиты и антисептиков. "По большинству видов товаров и лекарственных средств роста цен не отмечается. Повсеместно имеет место лишь сезонный рост цен на фрукты и овощи, а также на средства индивидуальной защиты (маски и др.) в связи с увеличением оптовых закупочных цен у производителей. Кроме того, из-за неритмичности поставок индивидуальных средств защиты и антисептиков в торговых сетях Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей отмечены факты неполного удовлетворения спроса на эти товары", - отметили в ведомстве.