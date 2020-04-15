Крупнейший вуз Северного Кавказа проведет онлайн-ярмарку вакансий для студентов

СТАВРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) проведет ярмарку вакансий для своих студентов в онлайн-формате в конце апреля 2020 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе университета.

"С целью трудоустройства студентов 26 апреля СКФУ проведет ярмарку вакансий в онлайн-режиме. Подобный формат был опробован университетом в прошлом году. Участие в онлайн-ярмарке приняли свыше 30 работодателей и 500 обучающихся. В этом году список компаний-работодателей вырастет до 50", - говорится в сообщении.

Для проведения ярмарки в интернете создана специальная площадка, где студенты могут разместить свое резюме. В 2019 году по итогам ярмарки больше половины соискателей получили приглашения от работодателей на собеседование, стажировку или трудоустройство. В период пандемии проведение ярмарки поможет поддержать студентов, которые потеряли возможность дополнительного заработка из-за ограничительных мероприятий.

"В сложившихся обстоятельствах полагаю, что университеты должны начать реализовывать специальные меры поддержки, направленные на организацию трудоустройства и временной занятости студентов. И, что существенно, эти меры должны быть основаны на изучении мнения обучающихся", - цитирует пресс-служба врио ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Для поддержки студентов в вузе также создали реестр компаний, которые готовы предоставить удаленную работу, в списке больше 30 названий. В самом университете на работу устроены 469 студентов - они трудятся лаборантами, техниками или делопроизводителями. Также в вузе проходят дистанционные консультации по профориентации, мастер-классы и бизнес-тренинги.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов. В составе университета девять институтов и два филиала, насчитывается около 4,5 тыс. сотрудников.