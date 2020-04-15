Сергей Шойгу приобрел 200 тыс. масок для Тувы

ТАСС, 15 апреля. Министр обороны России, уроженец Тувы Сергей Шойгу купил для республики на свои личные средства 200 тыс. медицинских масок. Об этом сообщил журналистам глава республики Шолбан Кара-оол.

Глава республики пообщался с министром обороны по телефону и сообщил об этом журналистам. Видео телефонной беседы и общения с представителями СМИ опубликовала на странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак. По данным республиканского правительства, коронавирус подтвержден у восьми жителей региона.

"Сергей Кужугетович [Шойгу] только что сообщил, что на свои личные средства он купил нам 200 тысяч масок. <…> Наш великий земляк вместе с нами. Мы, как видите, не одни, нам помогают со всех сторон", - сказал Кара-оол.