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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: международный центр в Дубае превратили в больницу для борьбы с коронавирусом

По данным газеты Gulf News, там смогут получить медицинскую помощь около 3 тыс. пациентов

ТАСС, 15 апреля. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение о развертывании в международном торговом центре в Дубае временной больницы для лечения зараженных коронавирусом. Там смогут получить медицинскую помощь около 3 тыс. пациентов, сообщила в среду газета Gulf News.

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"Международный торговый центр в Дубае превращен в полевой госпиталь, рассчитанный на лечение до трех тысяч человек, зараженных коронавирусом, - цитирует газета неназванного представителя властей. - Госпиталь частично откроется в четверг с возможностью обслуживания до тысячи больных".

Кроме того, по его словам, дубайская частная компания открыла больницу на 800 человек и собирается создать еще одну такую.

До сих пор больницы Дубая зарезервировали примерно 4-5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. В зависимости от хода борьбы с пандемией власти намерены увеличить этот показатель до 10 или даже более тысяч, сообщил на минувшей неделе генеральный директор управления здравоохранения Дубая Хумаид аль-Кутами. "В ближайшие дни мы развернем в Дубае два полевых госпиталя, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации", - сказал он на пресс-конференции.

Власти ОАЭ ввели в стране для борьбы с коронавирусом режим строгой самоизоляции. Жители ОАЭ обязаны подавать в полицию заявки на право покинуть жилище, чтобы добраться до работы, получить "минимально необходимые услуги" или в экстренных ситуациях.

По данным министерства здравоохранения страны на 12 апреля, от заболеваний, вызванных коронавирусом, в ОАЭ умерли 22 человека, выздоровели 680, общее число инфицированных превысило 4,1 тыс.

Теги
ОАЭПандемия коронавируса нового типа
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