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Пандемия коронавируса нового типа

В Липецкой области идет тестирование пропускного режима против распространения COVID-19

За последние сутки в регионе выявлено 11 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

ТАСС, 15 апреля. Власти Липецкой области тестируют пропускной режим, который впервые в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья будет запущен в регионе с четверга. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в эфире канала "Россия 24".

За последние сутки в Липецкой области выявлено 11 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Мы сейчас тестируем систему - готовимся к вводу пропускного режима: Задонск, Липецк, Чаплыгин - там, где у нас есть очаги. Кроме этого, система работает и на всю область, и можно в тестовом режиме сегодня ее опробовать. Я сейчас как раз нахожусь в Единой диспетчерской службе, куда идет вал звонков, люди интересуются, а мы контролируем, чтобы система у нас не "легла" в начале, когда начнется боевое применение для пропусков", - рассказал Артамонов.

Ранее сообщалось, что Липецкая область первой в ЦФО после Москвы и Подмосковья запустит пропускной режим с смс-оповещением для снижения распространения коронавирусной инфекции: с 16 апреля в городе Задонске, где имеются крупные монастыри и храмы, в связи с чем есть риск распространения инфекции многочисленными паломниками, а с 17 апреля - в Липецке и Ельце.

Артамонов добавил, что пропускной режим коснется всех, кто не работает на предприятиях. "Если вы не вышли в аптеку, вынести мусор или погулять с собакой, то вам нужен пропуск. Это касается и автомобилистов. Мы для себя решили: так как у нас не катастрофа [с числом зараженных коронавирусной инфекцией], то будем смотреть реакции людей, настраивать [систему], дополнять, чтобы у людей был максимальный комфорт, насколько он возможен при таких ограничениях", - пояснил Артамонов.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичПандемия коронавируса нового типа
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