В Великобритании 106-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Жительница Великобритании Конни Титчен в возрасте 106 лет заразилась коронавирусом и выздоровела. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News .

Анализы пожилой британки на коронавирус показали отрицательный результат через три недели после заражения. "Мне повезло, что я поборола этот вирус. Мне не терпится увидеть мою семью", - сказала женщина после выписки из городской больницы Бирмингема.

Ее внучка, 40-летняя Алекс Джонс, считает, что секрет долголетия ее бабушки заключается в "ее активном и независимом образе жизни". "В декабре ей сделали операцию на бедре и спустя месяц она вновь начала ходить", - поделилась она.

Как сообщил 9 апреля информационный портал NU.nl, жительница Нидерландов Корнелия Рас из небольшой деревни на юге страны стала старейшим в мире человеком, который выздоровел после заражения коронавирусом. На момент выписки из больницы женщине было 107 лет.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, свыше 127 тыс. умерли. По данным британского Минздрава, общее число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом приблизилось к 13 тыс., а инфицированных - превысило 90 тыс.