Лавров: около 35-36 тыс. россиян за рубежом ожидают возможности вернуться в РФ

"В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35-36 тыс. человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать. Как вы знаете, из них приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года, - подчеркнул глава дипведомства. - Но в отношении тех, кто выехал за рубеж раньше, применяется индивидуальный подход, учитывая гуманитарный аспект".

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Порядка 35-36 тыс. граждан России, остающихся за рубежом на фоне ситуации с коронавирусом, ожидают возможности вернуться на родину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном в среду на сайте издания.

"Есть люди, которые оказались там не потому, что решили пожить несколько лет на чужбине, а кто, например, отправился на лечение, специальную операцию, к которой долго готовился и которая требует постоперационной реабилитации. Есть несколько десятков таких людей, - пояснил Лавров. - Сейчас мы ими занимаемся, что называется, "вручную". Есть и студенты, преподаватели, квалифицированные специалисты, сотрудники зарубежных представительств российских компаний, участники культурных и научных обменов, смешанные семьи - они ждут возвращения домой".

По его словам, материальная помощь была выплачена порядка 8 тыс. россиянам, оказавшимся в сложном положении за рубежом. "Мы начали осуществлять выплаты. По состоянию на сегодняшний день, выплаты материальной помощи были оформлены примерно восьми тысячам наших сограждан, остается порядка 27 тыс. из тех, кто записался и кто может претендовать на эти ежедневные выплаты. Есть параметры материальной помощи для взрослых и для детей, утвержденные постановлением правительства", - сказал он.

Лавров отметил, что вывоз граждан России, не успевших вернуться на родину из-за рубежа до приостановки авиасообщения, не обходится без ошибок из-за беспрецедентности ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 37 382 российских гражданина обратились за материальной помощью. Согласно постановлению правительства, на поддержку могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая.

"Масштаб проблем абсолютно беспрецедентный"

"Конечно, не без ошибок. Для меня абсолютно очевидно, что без них не могло обойтись. Масштаб проблем абсолютно беспрецедентный. По крайней мере, для сотрудников, которые сейчас этим занимаются. На моей памяти такого не происходило никогда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров отметил, что все задействованные в этом ведомства стараются друг другу помогать. "Мы плотно взаимодействуем с коллегами из других ведомств, обмениваемся дельными позитивными советами. Мне кажется, сейчас спадет острота этой проблемы", - указал он, добавив, что после вывоза больших групп россиян из таких стран, как Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, внимание будет сфокусировано на малочисленных группах.

"Есть города, где буквально несколько человек - восемь, десять, пара десятков. Это уже будет требовать каких-то мер по их объединению в точках, куда можно будет направить вывозные рейсы. Я так подробно говорю, потому что есть на самом деле очень много упрощенных оценок. А обстоятельства намного сложнее. Это требует понимания трудностей, которые возникают в этой связи для наших дипломатов", - пояснил министр.

Отвечая на просьбу прокомментировать обсуждение в социальных сетях о целесообразности таких усилий и средств для вывоза граждан и поделиться личным мнением на этот счет, глава МИД России сказал: "Я общаюсь с вами не в личном качестве, лично я много чего могу считать. Но руководствоваться обязан Конституцией и законами Российской Федерации, которые прямо требуют от нас делать все, чтобы наши граждане могли свободно покидать свою страну и свободно же в нее возвращаться".

Расширение вывозных списков

По словам Лаврова, российские послы теперь имеют право добавлять в списки граждан, которые хотят выехать в РФ на фоне ситуации с коронавирусом, тех пассажиров, кому ввиду личных обстоятельств требуется срочно вернуться на родину.

"9 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин провел видеосовещание. На нем было одобрено предложение МИД о том, что списки по представлению Минкомсвязи России утверждаются в Москве оперативным штабом, передаются в страну нашим дипломатам, которые должны ими строго руководствоваться. Но, учитывая накопившийся в последние недели опыт, послы нередко сталкиваются с экстренными случаями - беременные женщины, члены семьи, которые по каким-то причинам не попали в список, дети", - обратил внимание глава дипведомства.

"Решением главы правительства послам теперь дано право в таких ситуациях дополнять списки пассажирами, которые действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на родину", - подчеркнул Лавров.

Вывоз россиян с труднодоступных островов и африканских стран

МИД РФ совместно с Минтрансом, Росавиацией и Минкомсвязи разрабатывает варианты вывоза россиян с труднодоступных островов и африканских стран, заявил Лавров. "Сейчас удалось снять остроту этой проблемы в таких странах, где было непросто это сделать, например, в Марокко, Черногории, Египте, на Филиппинах, Кипре, - сказал он. - Удалось вывезти транзитных пассажиров из Катара, Южной Кореи. Есть "зависшие" группы туристов, чье положение усугубляется тем, что они находятся в отдаленных уголках мира, на маленьких островах".

"В частности, люди заблокированы на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале, африканских государствах, - добавил глава МИД РФ. - Сейчас вместе с нашими коллегами в Минтрансе, Росавиации, Минкомсвязи разрабатываются варианты, как их вывезти оттуда, куда можно направить чартеры для того, чтобы забрать определенное количество наших граждан".

Министр подчеркнул, что считает главным выполнять решения оперативного штаба, принятые по прямому поручению президента РФ Владимира Путина, по помощи застрявшим за границей россиянам независимо от того, какие чувства у кого-либо может вызывать сложившаяся ситуация.

Глава МИД РФ также указал, что основным критерием при возвращении россиян является обеспечение максимально возможной безопасности людей, минимизации любых рисков для их жизни и здоровья. Исходя из этого определяются квоты возвращающихся: 500 человек в день принимают Москва и Московская область и по 200 человек - другие регионы. "В этих достаточно понятных, но, конечно, строгих рамках наши посольства находятся на острие эмоций, которые, безусловно, испытывают граждане, - продолжил Лавров. - Было немало случаев, когда ситуация доходила до критических измерений, когда многих людей, приехавших и надеявшихся на то, что их возьмут на борт, не брали, потому что они не выполнили условия, заключающиеся в четком и аккуратном заполнении формы, разработанной в межведомственном формате и утвержденной оперативным штабом. Или пытались улететь вопреки действующему алгоритму".

В связи со вспышкой эпидемии коронавируса и закрытия границ большинством стран мира десятки тысяч россиян оказались в сложном положении за границей. Для их возвращения домой организуются специальные вывозные рейсы. Те же, кто пока остаются за рубежом, могут обратиться за прямой материальной помощью.