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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров считает, что изучением появления коронавируса надо заниматься с холодной головой

Глава МИД России призвал не искать "во всем этом потоке информации только то, что может очернить твоего конкурента"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заниматься изучением причин возникновения коронавируса необходимо, но без эмоций и с холодной головой. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.

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"Есть теории и про летучих мышей, и про каких-то других животных, есть теории про военные спортивные игры в Ухане, куда ездила американская делегация и жила в самой близкой гостинице к этому рынку, и так далее и тому подобное, - сказал он. - Этим надо заниматься, но без эмоций, с холодной головой, сопоставляя факты, в интересах лучшего понимания генезиса кризиса и извлечения уроков на будущее, чтобы быть лучше подготовленными к новым возможным пандемиям, а не изыскивая во всем этом потоке информации только то, что может очернить твоего конкурента".

В этой связи министр отметил, что неоднократно слышал заявления англичан, американцев, что "Китай должен триллионами расплатиться за то, что своевременно всех не оповестил". Он также добавил, что параллельно в США никуда не делась "битва насмерть демократов и республиканцев" - обвиняют президента Дональда Трампа в том, что он знал, но не придал значения потенциальной угрозе, а в противоположном направлении идут комментарии с доказательствами обратного.

"Недавно видел, читая такого рода теории, что газета Daily Mail два-три дня назад опубликовала сообщения о том, что в лаборатории, расположенной в Ухане, осуществлялась программа экспериментов над летучими мышами, которую финансировал Пентагон в размере $3,7 млн. Вот, Daily Mail​​​​​ - за что купил, за то и продаю. Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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