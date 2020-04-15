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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров рассказал, как защищается от коронавируса

Глава МИД России чаще моет руки, использует средства дезинфекции, но маску не носит
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© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве мер защиты от пандемии стал чаще мыть руки, соблюдает дистанцию с собеседниками, периодически сдает тесты на коронавирус, но не носит маску. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

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"У меня на работе, в принципе, большой кабинет. Когда ко мне кто-то приходит, мы сидим на расстоянии пары метров друг от друга, - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. - Мою руки чаще, чем обычно, использую средства дезинфекции. Маску не ношу, но большинство из тех, кто ко мне заходит, носят маски".

Кроме того, в качестве мер профилактики ежедневные совещания в МИД РФ были перенесены из личного кабинета министра в зал Коллегии, так как там можно сидеть "через одного" и, таким образом, соблюдать дистанцию. На входе в министерство, а также на "министерском" этаже установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты с дезинфицирующими средствами и термометрами.

"Мы, естественно, периодически сдаем тесты, - отметил глава российского дипведомства. - Мои сотрудники эти тесты тоже проходили. У меня, наверное, чаще берут, чем у других, не знаю".

Лавров также призвал не игнорировать "некоторые советы" президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее заявил, что коронавирус лечат водка, баня и трактор.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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