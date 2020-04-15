Власти Бразилии сообщили о начале испытаний безопасного препарата против коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 апреля. /ТАСС/. Бразильские ученые начнут клинические испытания препарата против коронавируса, показавшего высокую эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщил в среду министр науки, технологий, инноваций и коммуникаций Маркус Понтис.

"Один из препаратов показал очень хорошие результаты - 94% эффективности", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте министерства в Facebook. Министр также уточнил, что по сравнению с хлорохином, который в лабораторных условиях демонстрировал схожие результаты, исследуемый препарат обладает незначительными побочными эффектами "и может применяться к широкому кругу лиц".

По словам Понтиса, дальнейшие испытания будут проведены на базе семи медучреждений страны, в них примут участие 500 пациентов. Предлагаемая схема лечения рассчитана на пять дней приема препарата с последующим 9-дневным врачебным наблюдением. Предположительно, на этот этап изысканий потребуется около четырех недель.

"Я не могу открыть название этого лекарства, чтобы не провоцировать ажиотаж до тех пор, пока оно не пройдет все необходимые проверки", - подытожил министр.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 25,2 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,5 тыс. человек. Показатель смертности находится на уровне 6,1%.