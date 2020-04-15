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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ямала обязали вахтовиков сдавать тесты на коронавирус в своих регионах

В регионе зарегистрировано 73 случая заражения

ТАСС, 15 апреля. Вахтовикам, работающим на предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), нужно будет перед отъездом на Ямал сдать тест на коронавирус в своем регионе. Об этом заявил в среду глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращении к жителям региона.

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"У нас в целом работают свыше 100 тыс. вахтовиков, почти все регионы нашей страны. Чтобы их приезд в мае не взорвал нам эпидемиологическую ситуацию, мной принято следующее решение: все пребывающие вахтовые работники должны сдать анализ на коронавирус у себя дома, за пределами Ямала. Уверен, что в ближайшую неделю это станет возможно во многих регионах нашей страны", - сказал Артюхов.

Ранее сообщалось, что пациент с коронавирусной инфекцией, умерший в Надымской центральной районной больнице ЯНАО, был сотрудником "Газпром трансгаз Югорск". Кроме того, с подозрением на коронавирус были госпитализированы вахтовики с Бованенковского и Медвежьего месторождения компании "Газпром добыча Надым". В конце марта вахтовики с Бованенково были выписаны.

По данным регионального оперативного штаба, 15 апреля на Ямале зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом. Всего на Урале подтверждено 400 случаев.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия коронавируса нового типа
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