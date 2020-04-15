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Эксперты РВК разработают курс по технологическому предпринимательству для школьников

Предложения по его внедрению будут представлены в правительство до конца апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская венчурная компания выступит разработчиком специализированного курса по технологическому предпринимательству для учащихся школ страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба РВК.

"Президент РФ Владимир Путин 13 апреля поручил Минпросвещения РФ проработать предложения по внедрению в образовательный процесс программ предпринимательской направленности для детей. В ответ на поручение РВК начала разработку специализированного учебного курса по технологическому предпринимательству для школьников. Предложения по его внедрению будут представлены в правительство РФ до конца апреля", - говорится в сообщении.

Ранее в 2018 году РВК совместно с экономическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом ИТМО создала подобный учебный курс для университетов, он получил название "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство". Сегодня курс включен в образовательные программы 58 российских вузов. Студенты на занятиях учатся процессам разработки высокотехнологичных продуктов, организации деятельности в области трансфера технологий и лицензирования. Они узнают об основных этапах создания стартапов и реализации коммерческих НИОКР, осваивают методы формирования команды проекта и вывода продукта на рынок.

"За годы работы у РВК сформировалась экспертиза по разработке и внедрению обучающих программ в области подготовки технологических предпринимателей. С 2018 года через них прошли более 16 тыс. студентов ведущих вузов страны. Наши исследования показывают высокий интерес молодежи к предпринимательству, это дает нам основание полагать, что азы предпринимательского мышления можно и нужно преподавать уже в старшей школе. Мы планируем в короткие сроки адаптировать наш опыт под школьную программу и предложить готовые и масштабируемые решения для образовательных организаций по всей России", - сказал генеральный директор АО "Российская венчурная компания" Александр Повалко, чьи слова приводят в сообщении.

Согласно проведенному в 2019 году совместному исследованию РВК и МГУ, 83% опрошенных россиян считают предпринимательство "хорошим карьерным выбором". При этом 63% респондентов посоветовали бы своему ребенку развивать собственное дело, а не работать по найму.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, призванный простимулировать создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования. РВК исполнение функций проектного офиса.

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