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Пандемия коронавируса нового типа

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Вашингтоне продлили до 15 мая

При этом жителям столицы США разрешено выходить из дома в случае необходимости получить медицинскую помощь, чтобы купить продукты

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Власти столичного округа Колумбия продлили до 15 мая срок действия режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Об этом объявила в среду на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

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"Приказ мэра продлевает чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения до 15 мая <...>. Мы знаем, что нам надо продолжать по меньшей мере до 15 мая сглаживать кривую (количество случаев заражения - прим. ТАСС)", - сказала она.

Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне был введен 12 марта. Власти тогда, в частности, рекомендовали отменить или перенести все не представляющие особой важности массовые мероприятия. Позднее Боузер также подписала распоряжение о запрете жителям столичного округа Колумбия покидать свои дома без крайней необходимости.

Распоряжением предусмотрен ряд исключений, в частности разрешено выходить из дома в случае необходимости получить медицинскую помощь, чтобы купить продукты. Те, чья профессиональная деятельность связана с производством товаров и предоставлением услуг первой необходимости, смогут продолжить ходить на работу. Кроме того, при соблюдении норм социальной дистанции и прочих мер предосторожности разрешены пробежки, выгул собак, прогулки. Новые меры вступили в силу 1 апреля. Их нарушение грозит штрафом в размере до $5 тыс., а также лишением свободы сроком до 90 дней.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 610 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 26 тыс. человек. В столичном округе Колумбия, по данным местных властей, зарегистрировано 2 197 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 72 человека.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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